PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizei für den Main-Taunus-Kreis vom Samstag, 22.08.2020

Sachbeschädigung durch Feuer: Hattersheim am Main, Lönsweg & Bahnstraße Tatzeit: 22.08.2020, zwischen 01:00 Uhr bis 01:50 Uhr

Im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim kam es in der Nacht zu zwei Bränden von Mülltonnen, wobei aufgrund der Gesamtumstände derzeit von einer vorsätzlichen Tat durch bisher noch unbekannte Täter ausgegangen werden muss. So kam es im Lönsweg und in der Bahnstraße zu zwei Bränden von Mülltonnen, wobei die Flammen glücklicherweise nicht auf Gebäude übergegriffen bzw. Personen sich hierdurch verletzt hatten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer 06192 - 20 79 - 0 entgegen.

-

Sachbeschädigung an Kunstwerk: Eschborn, Dörnweg, dortiger Skulpturenpark Tatzeit: 20.08.2020 bis 21.08.2020, zwischen 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr

Im Eschborner Skulpturenpark wurde ein Kunstwerk derart beschädigt, sodass dieses als solches nicht mehr erkennbar ist. Nach einer ersten Einschätzung kann die bloße körperliche Kraft nicht ausgereicht haben kann, sodass der Täter vermutlich mit mehreren Werkzeugen auf die Skulptur eingewirkt haben muss. Die Einzelteile der Skulptur lagen bei der polizeilichen Aufnahme der Sachbeschädigung noch an Ort und Stelle. Der Schaden wird derzeit auf zirka 40.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 - 96 95 - 0 entgegen.

-

Fahrraddiebstahl: Hattersheim am Main, Hauptstraße Tatzeit: 20.08.2020 bis 21.08.2020, zwischen 22:15 Uhr bis 13:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter muss über ein unverschlossenes Tor auf den Innenhof eines Grundstückes gelangt sein und suchte dort wohl einen ebenfalls unverschlossenen Lagerraum auf. Das mittels eines Bügelschlosses gesicherte Damenrad, ein Pedelec der Marke KTM, wurde vermutlich mit der entsprechenden Sicherung von dem Grundstück getragen und entwendet. Es werden daher Zeugen gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 - 20 79 - 0 zu melden.

-

Diebstahl von Diesel: Liederbach am Taunus, Taunusstraße Tatzeit: 18.08.2020 bis 19.08.2020, zwischen 19:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Ein unbekannter Täter muss sich auf nicht eindeutig bekannte Art und Weise Zutritt zu einer Scheune verschafft haben. Von den darin befindlichen Traktoren wurde im Anschluss zirka 40-Liter Diesel abgepumpt und zusammen einem Hochdruckreiniger entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim telefonisch unter der 06195 - 67 49 - 0 entgegen.

