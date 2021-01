Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beim Einparkversuch beschädigt-anschließend gegenüber geparkt

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck(pap) Am Donnnerstag, 07.01.2021, kame es in der Hullerser Straße gegen 09.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 77 Jahre alte Einbeckerin hat bei dem Versuch mit ihrem Pkw einzuparken, einen anderes Auto touchiert. Sie ist dann kurzerhand auf die andere Straßenseite gefahren und hat dort geparkt. Anschließend hat sie sich zu Fuß von der Örtlichkeit entfernt. Allerdings wurde der Vorfall beobachtet, so dass die Verursacherin ausfindig gemacht werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 2000,- Euro. Gegen die Einbeckerin wurde ein Verfahren wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell