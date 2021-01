Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Funktionsfähigkeit einer Blitzeranlage beeinträchtigt

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Echter Straße, Montag, 04.01.21, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 06.01.21 06.30 Uhr

KALEFELD (schw) - Unbekannte Täter beeinträchtigten in dem Tatzeitraum vom 04.01.21 18.00 Uhr bis Mittwoch, 06.01.21, 06.30 Uhr zweimal die mobile Blitzeranlage des Landkreises Northeim durch verdecken mit einer Plane, so dass die der Verkehrsüberwachung dienende Geschwindigkeitsmessanlage in seinem Betrieb behindert wurde. Eine vorsätzliche Störung des Betriebes solcher Messanlagen stellt eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dar und hat eine strafrechtliche Ahndung zur Folge. Das Polizeikommissariat Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim oder der Polizeistation Echte in Verbindung zu setzen.

