Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Brand in Wohnhaus, hoher Sachschaden, keine Personen verletzt

Korbach (ots)

Heute gegen 14.40 Uhr kam es in der Korbacher Innenstadt zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Nach der Erstmeldung bei der Leitstelle stellte die Feuerwehr Korbach am Einsatzort in der Bunsenstraße fest, dass es zu einer starken Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss gekommen war. Die Feuerwehr konnte die noch im Haus befindlichen Bewohner retten, teilweise musste dazu eine Leiter eingesetzt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Personen verletzt. Das Feuer war gegen 15.15 Uhr abgelöscht.

Nach den ersten Ermittlungen war es in einer Wohnung im Erdgeschoss zu einem Schwelbrand gekommen. Der Schaden wurde auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach vor Ort übernommen.

