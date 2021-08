Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Einfamilienhaus ohne Beute, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße in Bad Wildungen ein.

Der Täter öffnete gewaltsam ein Kellerfenster und konnte so einsteigen. Nach ersten Erkenntnisse wurde nichts gestohlen, was daran liegen könnte, dass eine Bewohnerin gegen 03.00 Uhr wach wurde und in den Keller ging. Das aufgebrochene Kellerfenster bemerkte sie zwar erst am Donnerstagmorgen, sie könnte aber den Täter gestört haben, so dass dieser ohne Beute flüchten musste.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

