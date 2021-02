Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Diebstahl eines hochwertigen Baggers

Schwegenheim (ots)

Gestern Mittag wurde der Polizei Germersheim der Diebstahl eines Anhängers gemeldet. Auf diesem Anhänger habe sich zudem noch ein hochwertiger Bagger befunden. Der Anhänger war am Straßenrand der Hauptstraße in Schwegenheim abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich der Diebstahl zwischen dem 11. und dem 13.02.2021. Die Kombination aus Anhänger und Bagger hat einen Wert von etwa 40.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

