POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher scheitert an Tür

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchte ein Unbekannter in das Bürogebäude einer Lackiererei in der Odershäuser Straße in Bad Wildungen einzubrechen. Da seine Hebelversuche an einer Tür aber scheiterten, gelangte er nicht in das Gebäude und musste ohne Beute flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

