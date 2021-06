Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210624.3 Kiel: Radfahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Kiel (ots)

Gestern in den frühen Abendstunden beobachteten zwei Beamte des 3. Polizeireviers gegen 18:30 Uhr im Bereich des Exerzierplatzes einen Radfahrer, der während der Fahrt sein Smartphone ans Ohr hielt und augenscheinlich telefonierte. Als der Radfahrer die beiden Polizeibeamten offenbar bemerkte, steckte er sein Handy weg und beschleunigte seine Fahrt deutlich. Die Beamten folgten ihm in der Absicht, ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Auf deutliche Anhaltezeichen reagierte der Betroffene nicht und fuhr in hoher Geschwindigkeit weiter davon.

Schließlich gelang es den Beamten, den Betroffenen in Höhe des Kleinen Kuhbergs anzuhalten und zu kontrollieren. Das Bußgeld für den polizeibekannten 54-jährigen Kieler fällt nun mehr als doppelt so hoch aus, als es ursprünglich notwendig gewesen wäre. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld in Höhe von 55 Euro auf Grund der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt noch ein weiteres Bußgeld in Höhe von 70 Euro auf Grund der Missachtung von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten.

Die Polizeidirektion Kiel weist darauf hin, dass die Benutzung eines Smartphones auch für vermeintlich geübte Radfahrende ein hohes Unfallrisiko darstellt, da die Aufmerksamkeit auf den Verkehr und damit einhergehende plötzlich auftretende unübersichtliche Verkehrssituationen deutlich gemindert ist. Radfahrende haben darüber hinaus ein deutlich erhöhtes Verletzungsrisiko im Falle eines Verkehrsunfalls. Neben dem Telefonieren ist jegliche Benutzung des Smartphones während des Fahrradfahrens, also auch beispielsweise das Lesen von Textnachrichten, ordnungswidrig.

Björn Gustke

