Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210624.2 Kiel: Vermisster Junge wohlbehalten angetroffen (Folgemeldung zu 210622.2)

Kiel (ots)

Der seit Montag vermisste zwölf Jahre alte Junge ist wohlbehalten in Berlin angetroffen worden. Er befindet sich in der Obhut seiner Erziehungsberechtigten. Eine Straftat steht nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Verbreitung der Vermisstenmeldung und bitten darum, diese nicht weiter zu verbreiten und aus den Archiven zu entfernen.

Matthias Arends

