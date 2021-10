Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallfluchten

Kleinmaischeid (ots)

Kleinmaischeid - Am Donnerstagnachmittag ist im Zeitraum von 16:50 Uhr bis 17:10 Uhr in der Großmaischeider Straße in Kleinmaischeid ein am Fahrbahnrand geparkter Ford Fiesta am Fahrzeugheck der Fahrerseite beschädigt worden. Der / die Unfallverursacher*in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Neustadt (Wied) - Am Donnerstagnachmittag kam es zu um 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im auf der Kreisstraße 78 bei Neustadt (Wied). Nachdem der Geschädigte mit seinem PKW von der Landesstraße 270 nach links auf die Kreisstraße 78 abgebogen war, kam ihm auf der Kreisstraße ein PKW entgegen, der teilweise auf seiner Fahrspur fuhr. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der Geschädigte reflexartig seinen PKW nach rechts und touchierte dabei die am Fahrbahnrand angrenzende Schutzplanke. Der oder die Unfallverursacher*in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell