Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Radfahrer bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Herdorf (ots)

Am 07.10.2021, gegen 17:00 Uhr befuhr eine 42-jährige Pkw-Fahrerin die Hauptstraße in Herdorf, um an der Einmündung zur L 285 nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 32-jährigen Radfahrer der aus Richtung Betzdorf die Hauptstraße befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Radfahrer leichtverletzt wurde.

