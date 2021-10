Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Betzdorf (ots)

Am 06.10.2021, gegen 10:15 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin, dass soeben eine männliche Person im Parkdeck Ladestraße, im Innenstadtbereich von Betzdorf, wahllos Fahrzeuge beschädige. Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der bisher unbekannte Täter hatte bei 15 Fahrzeugen jeweils Heck- bzw. Frontscheibenwischer abgebrochen. Bei einem weiteren Pkw wurde großflächig der Lack im Bereich der Motorhaube zerkratzt. Der für den Vandalismus verantwortliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, groß, schlaksiger Gang, dunkle Hose, helle Jacke, weiße Schuhe, Rucksack. Das Parkdeck Ladestraße befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Betzdorf. Hinweise auf den Täter bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell