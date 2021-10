Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Güllesheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bisher unbekannte Täter in der Raiffeisenstraße in Güllesheim einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie trennten zunächst mit einem Trennschleifer ein Metellschloß vom Automaten und hebelten anschließend mit Brachialgewalt die Tür des Automaten auf. Sie entleerten die Geldkassette und entwendeten wenige Zigarettenpackungen. Der Schaden an dem Zigarettenautomaten wird auf rund 2000 EUR geschätzt. Die Höhe des Diebesgutes wird noch ermittelt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell