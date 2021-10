Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch

Dierdorf (ots)

Am Mittwoch sind bisher unbekannte Täter im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schloßstraße in Dierdorf eingebrochen. Die Täter hebelten die Balkontür des Anwesens auf und durchsuchten delikttypisch die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Pandora Schmuck, der Wert liegt im unteren 3-stelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

