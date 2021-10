Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth- Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit Verletzten

Wallmenroth (ots)

Am 06.10.2021, gegen 10.55 Uhr befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die B 62 aus Wallmenroth kommend in Richtung Wissen. Im Verlauf der Strecke fuhr er mit den örtlichen und witterungsbedingten Verhältnissen unangepassten Geschwindigkeit. Dabei kam er ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand. Der 18-jährige Fahrer und seine 18-jährige Begleiterin wurden leichtverletzt; am Pkw entstand Sachschaden.

