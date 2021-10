Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brachbach- Nachtragsmeldung: Arbeitsunfall mit Schwerverletztem

Brachbach (ots)

Der Arbeitsunfall ereignete sich am 06.10.2021, gegen 10:30 Uhr am Bauhofgelände in der Ortslage Brachbach. Beim Entleeren eines Bitumenkochers durch zwei Mitarbeiter des Bauhofes kam es zu einer Verpuffung des heißen flüssigen Materials. Die Teermasse wurde dabei im gesamten Raum verteilt und traf einen 32-jährigen Bauhofmitarbeiter ins Gesicht. Er erlitt schwerste Brandverletzungen und wurde umgehend mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht; sein Kollege erlitt einen Schock. Wie es zu dem Ereignis kam, werden die weiteren Ermittlungen klären.

