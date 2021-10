Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 22.50 Uhr war ein 39-jähriger Radfahrer aus Kempen auf der Von-Loe-Straße in Richtung Siegfriedstraße unterwegs. Er fuhr auf dem Gehweg, verlor offenbar die Kontrolle über sein Rad und streifte einen geparkten Pkw. In der Folge stürzte der 39-Jährige und wurde dabei verletzt. Zur stationären Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht besteht, dass der 39-Jährige alkoholisiert unterwegs war. /wg (834)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell