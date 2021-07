Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim PKW im Parkhaus angefahren

Hildesheim (ots)

Hildesheim

Am Montagvormittag, 26.07.2021, zwischen 09.15 Uhr und 10.30 Uhr, wurde im Parkhaus in der Arnekengalerie ein schwarzer PKW, 3er BMW Kombi, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am hinteren linken Kotflügel durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine 33-jährige Alfelderin hatte ihr Fahrzeug in dem Zeitraum in der Ebene A des Parkhauses abgestellt und beklagt jetzt einen Schaden von ca. 1500,- Euro. Zeugen, die Beobachtungen dazu gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich an die Polizei Hildesheim, 05121/9390 zu wenden./tsc (PK Alfeld)

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell