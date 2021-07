Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Graffitis in der Alfelder Innenstadt

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Unbekannte Täter sprühen in der Zeit vom 24. Bis 26.07.2021 mittels türkisblauer Sprühfarbe an mehreren Orten in der Stadt Graffitis an Garagen in der Winzenburger Straße, der Heinzestraße und der Wiegandstraße. Am Walter Gropius-Ring wird der Mast einer Straßenlaterne angesprüht. Der Gesmtschaen ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

