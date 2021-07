Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Marienhagen; durch Zeugen konnte der Verursacher ermittelt werden

Hildesheim (ots)

Marienhagen (ni) - Eine landwirtschaftliche Zugmaschine samt Anhänger befährt am 26.07.2021, gegen 09.45 Uhr, die Hauptstraße in Marienhagen in Fahrtrichtung Eime. Vor der dortigen Fahrbahnverengung kommt die Zugmaschine nach rechts von der Fahrbahn ab und streift mit dem rechten Reifen ein Verkehrsschild, an dem dadurch Sachschaden entsteht. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Dieser Vorgang wird durch einen Zeugen beobachtet. Durch dessen Hinweis kann ein 61 jähriger Mann aus Salzhemmendorf als Verursacher des Schadens ermittelt werden.

