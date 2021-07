Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeibeamte bei Einsatz leicht verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 26.07.2021, entwendete ein 22-jähiger Hildesheimer kosmetische Artikel, verließ das Kaufhaus und wurde in der Nähe von Polizeibeamten angetroffen. Bei der Personalienfeststellung leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Funkstreifenwagenbesatzung gegen 09:30 Uhr die Einsatzmeldung, dass ein Mann mehrere Parfumflaschen an sich genommen und das Kaufhaus verlassen habe, ohne die Ware zu bezahlen. Am Einsatzort wartete ein Mitarbeiter des Kaufhauses mit dem Dieb auf die Polizeibeamten. Nachdem dem Täter der Tatvorwurf erläutert wurde, wurde er aufgefordert zum Zweck der Identitätsfeststellung ein Personaldokument vorzuzeigen. Der Mann, der gerade dabei war einen zuvor entwendeten Artikel aus seiner Verpackung zu nehmen, kam dem nicht nach. Er schrie lautstark herum, war verbal sehr aggressiv und zeigte kein Ausweisdokument vor. Zur Personalienfeststellung sollte er deswegen der Polizeiwache zugeführt werden. Da er jedoch der Aufforderung, in den Funkstreifenwagen einzusteigen, nicht nachkam, wurden ihm Handfesseln angelegt und er wurde zum Wagen begleitet.

Während der Fahrt beleidigte der Hildesheimer fortlaufend die Beamten, zog sein Mund-Nasen-Schutz mehrfach herunter und versuchte einen Polizeibeamten zu bespucken.

In der Polizeidienststelle schlug er einer Polizeibeamtin gegen das Handgelenk und trat einem Polizeibeamten gegen das Schienbein. Aufgrund der Widerstandhandlung wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim eine Blutprobe entnommen.

Im weiteren Verlauf klagte er über gesundheitliche Probleme, weswegen eine Rettungswagenbesatzung angefordert wurde, die ihn untersuchte. Der Täter blieb unverletzt.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell