Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall beim Abbiegen - Radfahrer leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Dienstag gegen 07.00 Uhr fuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Viersen auf der Gerberstraße in Richtung Freiheitsstraße. An der dortigen Kreuzung bog er nach links ab und missachtete die Vorfahrt eines 59-jährigen Radfahrers aus Viersen, der die Freiheitsstraße aus Richtung Goethestraße überquerte. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. / wg (832)

