Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Abbiegen Radfahrer übersehen (17.06.2021)

St Georgen (ots)

Einen Unfall mit einem Leichtverletzten verursacht hat ein Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der Bundesstraße 1D. Ein 58-jähriger wollte mit einem Traktor nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 51-jährigen Mountainbike Fahrer, der auf einem Radweg fuhr. Der Radfahrer prallte gegen die Heugabel des Traktors und stürzte, wobei er sich leicht verletzte. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. An seinem Scott Mountainbike entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

