Polizei Dortmund

POL-DO: Überleitung der A43 auf die A40 wieder freigegeben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1015

Die Sperrung der Überleitung (Kreisel) der A43 in Fahrtrichtung Münster auf die A40 in Fahrtrichtung Essen wurde am 26.09.2021, gegen 22:40 Uhr aufgehoben.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell