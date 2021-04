Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Haltenden Wagen zu spät bemerkt

Ahaus (ots)

Bei einem Auffahrunfall hat eine 49 Jahre alte Autofahrerin am Freitag in Ahaus in Ahaus leichte Verletzungen erlitten. Die Rheinenserin hatte gegen 16.30 Uhr den Schumacherring in Richtung Schöppinger Straße befahren. Als sie nach links in die Ammelner Straße abbiegen wollte und verkehrsbedingt abgebremst hatte, bemerkte das ein nachfolgender 31-Jähriger zu spät: Der Ahauser prallte trotz Vollbremsung mit seinem Lkw auf das Heck des haltenden Pkw auf. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die verletzte Frau. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

