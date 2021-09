Polizei Dortmund

POL-DO: Flaschenwürfe aus einem Fenster - Zwei Männer verbringen die Nacht im Polizeigewahrsam

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Sonntag (26.9.) meldeten mehrere Autofahrer Flaschenwürfe aus einem Haus in der Leipziger Straße auf die Fahrbahn. Die Polizisten nahmen daraufhin zwei Männer in Gewahrsam.

Die Flaschen flogen in den fließenden Verkehr der Ruhrallee. Als die Polizisten kurze Zeit später vor Ort waren, konnten sie die entsprechende Wohnung ausfindig machen. Auf mehrfaches Klopfen wurde nicht geöffnet. Die alarmierte Feuerwehr konnte jedoch in kürzester Zeit die Wohnung öffnen. In der Wohnung befanden sich zwei alkoholisierte Männer. Pfiffig wie sie waren, schliefen sie, als die Beamten die Wohnung betraten. So verließ die Polizei unverrichteter Dinge wieder die Wohnung. Natürlich nicht. Die Beamten weckten die beiden aus ihrem plötzlich eingesetzten Tiefschlaf und brachten sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam. Es handelt sich um einen 26- und 34-jährigen Dortmunder. Der 26-Jährige leistete bei der Ingewahrsamnahme Widerstand und versuchte, einen Beamten zu schlagen.

Strafrechtlich liegt der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vor. Eine dementsprechende Anzeige wurde gefertigt. Gegen den 26-Jährigen schrieben die Polizisten zudem noch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Durch die Flaschen wurden fünf Autos beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

