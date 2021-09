Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfallflucht

12-jähriger Schüler leicht verletzt

Kalkar (ots)

Am Donnerstag (16. September 2021) gegen 07.30 Uhr ging ein 12-jähriger Junge auf dem Weg zur Schule über den Gehweg der Straße Am Bollwerk. Dabei wurde er von einem Pkw angefahren, der rückwärts aus einer Ausfahrt fuhr. Es handelte sich um einen hellen Opel, der von einem Fahrer mit Bart und Sonnenbrille geführt wurde. Der Schüler stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Opel und verletzte sich leicht. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, nämlich die Polizei oder die Eltern zu informieren, setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Monrestraße fort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02821 - 5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell