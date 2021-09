Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mini bei Unfallflucht beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Zwischen Dienstag (14.09.2021), 18:00 Uhr und Mittwoch (15.09.2021), 04:20 Uhr ereignete sich auf der Venloer Straße eine Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter Mini beschädigt wurde.

Die Halterin des Mini hatte den Wagen am Dienstagabend auf Höhe der Hausnummer 61 auf dem Parkstreifen der Venloer Straße in Fahrtrichtung Südwall abgestellt und am Morgen einen massiven Unfallschaden an ihrem Fahrzeug entdeckt.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen Lastwagen gehandelt haben könnte, mit der hinteren linken Seite des Minis und beschädigte den Kleinwagen massiv. Der Unfallverursache flüchtete anschließend, ohne den Unfall zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell