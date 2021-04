Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen/Umkirch - Trunkenheit im Straßenverkehr -

Freiburg (ots)

Bötzingen/Umkirch - Gleich zwei Fahrzeugführer mussten Ihren Führerschein am Montag, 26.04.2021 abgeben. Eine 44-jährige Fahrradfahrerin stürzte mit ihrem Fahrrad alleinbeteiligt gegen 17:55 Uhr im Spielweg in Bötzingen. Verletzt wurde sie nicht. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Gegen 23:25 Uhr wurde ein 22-jähriger Audi-Fahrer Am Gansacker in Umkirch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von rund 1,5 Promille festgestellt. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und eine Fahrerlaubnissperre.

