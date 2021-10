Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln

Viersen-Süchteln (ots)

-Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Polizei Viersen-

Der 34-Jährige, der am Montagabend aus der LVR-Klinik in Süchteln geflohen war, wurde am Dienstagabend wieder dem Maßregelvollzug zugeführt. Der Mann war nach seiner Flucht in den Niederlanden unterwegs und stellte sich in der Nähe von Nijmegen der niederländischen Polizei. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann anschließend fest, Einsatzkräfte der Viersener Polizei brachten den 34-Jährigen schließlich zurück in die LVR-Klinik. /wg (833)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell