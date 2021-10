Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brachbach - Erstmitteilung: Arbeitsunfall am Bauhofgelände mit einer schwerverletzten Person

Brachbach (ots)

Am heutigen Morgen kam es am alten Bauhofgelände in Brachbach zu einem Arbeitsunfall. Nach ersten Ermittlungen wurde ein Arbeiter beim Entleeren eines Bitumenkochers schwerverletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in einer Spezialklinik verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.

