POL-PDNR: Wallmenroth - Erstmitteilung: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Wallmenroth (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der B 62 am Ortsausgang Wallmenroth in Richtung Wissen zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw befuhr die Strecke und kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die beiden Insassen wurden verletzt aus dem Pkw geborgen. Die Unfallaufnahme dauert an.

