Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (287/2021) Unfallflucht in Gieboldehausen - Skoda im Vorbeifahren touchiert und abgehauen, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, Fleckenstraße

Samstag, 24. Juli 2021, zwischen 09.15 und 10.40 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Ein auf der Fleckenstraße in Richtung Knickgasse fahrendes Auto hat am vergangenen Samstagvormittag (24.07.21) zwischen 09.15 und 10.40 Uhr einen am rechten Straßenrand geparkten Skoda Octavia touchiert. Am hinteren Kotflügel des schwarzen Wagens entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Der oder die mutmaßliche Unfallverursacher/in fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05528/205840 bei der Polizeistation Gieboldehausen zu melden.

