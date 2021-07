Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (286/2021) Aufgeschlitzt - Unbekannte beschädigen 21 Silageballen auf Wiese bei Rüdershausen, weitere Tat in Hilkerode, Polizei ermittelt

Göttingen (ots)

Rüdershausen, Wiese

Zwischen dem 16. und 18. Juli 2021

RÜDERSHAUSEN (jk) - Auf einer abgelegenen Wiese in der Nähe von Rüdershausen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am vorletzten Wochenende (16. bis 18.07.21) die Folie von 21 Silageballen vermutlich mit einem scharfen Werkzeug beschädigt und damit in Kauf genommen, dass eindringende Feuchtigkeit den Inhalt unbrauchbar macht. Hinweise auf die Sachbeschädiger gibt es zurzeit nicht.

In der Nähe des Nachbarortes Hilkerode wurden am selben Wochenende zwei weitere Silageballen auf dieselbe Art angegangen und beschädigt. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist noch unklar. Die Polizeistation Gieboldehausen ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05528/205840 entgegengenommen.

