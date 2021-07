Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (285/2021) VW Jetta bei Unfallflucht in Bad Sachsa beschädigt

Göttingen (ots)

Bad Sachsa (Landkreis Göttingen), Uffestraße in der Zeit zwischen Mittwoch, 21. Juli 2021, gegen 16.45 Uhr und Donnerstag, 22. Juli 2021, gegen 06.45 Uhr

BAD SACHSA (mb) - Vermutlich beim Vorbeifahren hatte ein unbekannter Fahrzeugführer in Bad Sachsa einen schwarzen VW Jetta an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Wagen war in der Uffestraße auf Höhe der Hausnummer 30 abgestellt. Der Vorfall ereignete sich in der vergangenen Woche in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (21.07.2021) und Donnerstagmorgen (22.07.2021).

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 2.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Sachsa unter Telefon 05523/952 79-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell