Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auto contra Fahrrad

Offenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall in der Otto-Hahn-Straße führte am Donnerstagnachmittag zu einem Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Eine 72-Jährige war mit ihrem BMW gegen 16:21 Uhr unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Im unteren Angel" bog die Dame nach links ab und missachtete daraufhin nach ersten Erkenntnissen den Vorrang eines Fahrradfahrers, welcher den Radweg der Otto-Hahn-Straße befuhr. Bei dem anschließenden Zusammenprall zog sich der 79-jährige Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen zu. Er kam zu weiteren Untersuchungen in ein umliegendes Klinikum.

