Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 18.04.2021

Goslar (ots)

Bedrohung

Am Samstagabend kam es in einer Wohnung in Harlingerode zu Streitigkeiten zwischen einem 25jährigen Bad Harzburger, einer 37jährigen Bad Harzburgerin und einer 25jährigen Goslarerin. Im Verlauf der Streitigkeiten soll der Mann die beiden Frauen bedroht und genötigt haben. Anschließend entfernte sich der alkoholisierte Mann mit seinem Pkw. Durch die eingesetzten Beamten wurde er fußläufig am Vorfallsort angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei diesem einen Atemalkoholwert von 2,52 o/oo. Bei dem Mann wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ermitttlungsverfahren wegen Bedrohung, Nötigung und Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.

Am Samstagmittag kam es in Harlingerode auf dem Parkplatz eines Baumarktes zu Streitigkeiten zwischen einem Paar aus Bad Harzburg und einer männlichen Person mittleren Alters. Im Verlauf der Streitigkeiten soll der Mann das Paar beleidigt und bedroht haben. Desweiteren soll er mit seinem Pkw auf das Paar zugefahren sein. Nur durch Ausweichen soll ein Zusammenstoß vermieden worden sein. Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Bedrohung, wurden gegen den Mann eingeleitet.

Versuchter Einbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bislang u.T. die Eingangstür eines Kindermodengeschäftes in der Bad Harzburger Fußgängerzone aufzuhebeln. Entsprechende Beschädigungen wurden an der Eingangstür festgestellt. Sachdienliche Hin weise bitte an die Polzei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110.

i.A. Wagener, POK

