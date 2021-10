Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall auf einem Discounter-Parkplatz (14.10.2021)

Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Ein mit über 1,7 Promille alkoholisierter Fahrer eines VW Golfs hat am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Discounters an der Neckarstraße einen Unfall verursacht und dabei einen abgestellten Mitsubishi Lancer beschädigt. Der 32-jährige Golf-Fahrer wollte kurz vor 19.30 Uhr auf dem Discounter-Parkplatz ein- beziehungsweise ausparken und stieß dabei gegen den rechts von ihm abgestellten Mitsubishi. Hierbei entstand an dem anderen Auto rund 500 Euro Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem 32-Jährigen erheblichen Alkoholgeruch fest. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab dann auch über 1,7 Promille. Nach der vorgenommenen Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren für seine Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

