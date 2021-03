POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Geparkten LKW beschädigt

Alsfeld - Am Dienstag (09.03.), gegen 01:20 Uhr, befuhr ein Mann aus dem Landkreis Donau-Ries mit seinem LKW den LKW-Parkplatz des Rasthofes Pfefferhöhe und wollte nach rechts auf die K 123 in Richtung B 49 abbiegen. Beim Abbiegen streifte der 45-jährige mit seinem Anhänger den linken LKW Auflieger eines Mannes aus Polen. An beiden LKWs entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

