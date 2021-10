Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Scheibe an der Musikschule eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise (14.10.2021)

Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20.10 Uhr, haben Unbekannte - vermutlich zwei Kinder - an der Musikschule Oberndorf in der Kameralstraße mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen. Zuvor, etwa gegen 20 Uhr, störten zwei auf dem angrenzenden Spielplatz befindliche Kinder - ein Mädchen mit rotblonden Haaren und ein Junge mit Brille, beide im Alter von etwa 10 bis 12 Jahren, den in der Musikschule stattfindenden Gesangsunterricht. Nachdem die Kinder zur Ruhe ermahnt wurden, flog kurze Zeit später ein Stein und zerstörte eine Scheibe der Musikschule. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell