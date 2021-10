Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. Rottweil) Unbekannter besprüht Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen (08.-14.10.2021)

Sulz am Neckar (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen vergangenen Freitag und heutigem Donnerstag eine Lagerhalle in der Bahnhofstraße besprüht. Das etwa drei auf eineinhalb Meter große Graffiti wurde in einer Höhe von 4 Metern angebracht. Die Unbekannten gelangten auf das Dach des Anbaus der Halle und sprühten von dort aus das Graffiti. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz, Tel. 07454 92746, oder beim Polizeirevier Oberndorf am Necker, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

