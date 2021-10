Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin übersieht Überholenden (14.10.2021)

Königsfeld (ots)

Rund 9.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 5725 zwischen Brogen und Peterzell ereignet hat. Eine 24-jährige Fiat Punto-Fahrerin scherte zum Überholen eines Lasters aus, der vor ihr in Richtung Peterzell fuhr. Dabei übersah sie einen anderen Autofahrer, der sie in diesem Moment überholte. Es kam zum seitlichen Zusammenprall und zu Beschädigungen an beiden Autos. Die Insassen blieben unverletzt.

