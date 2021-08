Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Autofahrer müssen damit rechnen, dass sie für längere Zeit ihren Führerschein abgeben werden. Die Polizei erwischte sie, als sie betrunken fuhren. In der Barbarossastraße zogen die Beamten am frühen Sonntagmorgen einen 30-Jährigen aus dem Verkehr. Während einer Verkehrskontrolle war der Mann von verdächtigem Alkoholdunst umgeben, außerdem fiel seine lallende Aussprache auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der 30-Jährige hatte 1,62 Promille intus. Ob der Mann auch Drogen konsumierte, darüber soll eine Blutprobe Aufschluss geben. Anzeichen hierfür stellten die Polizisten bei dem Fahrer fest. In der Jacob-Pfeiffer-Straße stoppte eine Polizeistreife in der Nacht zum Montag einen 21-Jährigen. Er war nicht mehr fähig sicher ein Fahrzeug zu führen: 1,5 Promille zeigte das Atemalkoholtestgerät an. Dem Mann wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete gegen die beiden Autofahrer Ermittlungsverfahren ein. |erf

