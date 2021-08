Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand eines Vereinsheims

Katzweiler (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zum Brand des Vereinsheims des Natur- und Vogelschutzvereins in Katzweiler. Aus bislang unbekannter Ursache griff das Feuer von einem Kamin auf das Gebäude über und setzte den Dachstuhl in Brand, der vollständig ausbrannte. Auch die übrigen Räumlichkeiten wurden hierbei beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine Personen im Gebäude.|PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell