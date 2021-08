Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Mountainbike geklaut?

Kaiserslautern (ots)

Ein Mountainbike ist vermutlich über Nacht in der Forellenstraße gestohlen worden. Wie der Polizei gemeldet wurde, verschwand das Rad zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochnachmittag, 15 Uhr.

Der Eigentümer hatte das Rad Am Dienstagabend in Höhe des Hauses Nummer 23 auf einem Fahrradparkplatz abgestellt und mit einem Schloss angekettet. Als er am Mittwochnachmittag wieder zu diesem Platz kam, waren sowohl das Bike als auch das Schloss verschwunden.

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Herren-Mountainbike der Marke Shoreline mit schwarzem Rahmen im Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, wer sich an dem Fahrrad zu schaffen gemacht hat oder damit davongefahren ist, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

