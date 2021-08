Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto macht sich selbständig

Kaiserslautern (ots)

Trotz angezogener Handbremse hat sich ein Auto am Donnerstagabend in der Orchesterstraße selbständig gemacht. Die "Geisterfahrt" endete an einer Hauswand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Nach Angaben des 27-jährigen Autofahrers hatte er den Mercedes gegen 20.30 Uhr im Hof eines Anwesens auf dem dafür vorgesehenen Parkplatz abgestellt und die Handbremse angezogen. Kurz nachdem er ausgestiegen war, sei der Pkw auf dem etwas abschüssigen Gelände rückwärts losgerollt und dann gegen die Fassade des benachbarten Gebäudes geprallt.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden im Heckbereich, betroffen waren die Stoßstange, der Kotflügel und die Lichter auf der rechten Seite - geschätzte Höhe: 2.500 Euro. Wie hoch der Sachschaden an der Hauswand ist, steht noch nicht fest. |cri

