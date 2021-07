Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Feuer an Gebäude in Büddenstedt gemeldet

Helmstedt (ots)

11.07.2021, 11:02 Uhr. Büddenstedt, Am Ring. Gemeldet wurde ein Feuer am Gebäude in Büddenstedt. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Hecke auf ca 5-10 m, angrenzend an einen Geräteschuppen, brannte. Die Ortsfeuerwehr Büddenstedt löschte umgehend das Feuer mittels einer Leitung und einem Trupp unter Atemschutz. Die Einsatzstelle wurde abschließend mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Die weiteren Einsatzkräfte der anderen Ortsfeuerwehren konnten zügig wieder einrücken. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Büddenstedt, Reinsdorf-Hohnsleben, Offleben, Helmstedt. Dauer: ca 60 Minuten Einsatzleiter: Carsten Kirschke Fotos: Feuerwehr Helmstedt.

