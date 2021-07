Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Küchenbrand in Reihenhaus gemeldet

Helmstedt (ots)

10.07.2021, 13:38 Uhr. Helmstedt, Glockbergstraße. Gemeldet wurde ein Küchenbrand in einem Reihenhaus. Vor Ort waren alle Personen bereits außerhalb des Gebäudes. In der Küche kam es zu einer Rauchentwicklung. Es stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt an der Geschirrspülmaschine die Ursache war. Der Geschirrspüler wurde demontiert und ins Freie verbracht. Personen wurden nicht verletzt, ein Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Helmstedt für ca. 30 Minuten Einsatzleiter: Alexander Weis Fotos: Feuerwehr Helmstedt.

