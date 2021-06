Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Verkehrsunfall Kreuzungsbereich B244/B1

Bild-Infos

Download

Helmstedt (ots)

02.06.2021, 16:02 Uhr. Helmstedt, Kreuzung B244 / B1. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person an der Ampelkreuzung Ortsausgang Helmstedt Richtung Esbeck. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Pkw kollidierten und ein Pkw in Folge dessen auf der Fahrerseite liegen blieb. In diesem Fahrzeug wurde eine Person eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt. Die Person wurde aus dem Fahrzeug gerettet und schwer verletzt an den Rettungsdienst übergeben. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Das Unfallfahrzeug wurde anschließend wieder auf die Reifen gestellt und die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Helmstedt und Barmke, unter der Leitung von Sven Goldmann, für ca. eine Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell