POL-PPWP: Eklige Überraschung

Kaiserslautern (ots)

Eine eklige Überraschung erlebten Mitarbeiter eines Rettungsdienstes am Donnerstag: Als sie ein Transportfahrzeug benutzen wollten, stellten die Mitarbeiter fest, dass unbekannte Täter den Wagen an mehreren Stellen mit Fäkalien beschmiert haben. Vermutlich handelt es sich um Hundekot, der sich unter anderem an den Türgriffen befand.

Erste Ermittlungen ergaben, dass dieses Fahrzeug am Dienstagabend auf dem Gelände in der Barbarossastraße abgestellt und seitdem nicht mehr benutzt wurde. Die Tatzeit liegt demnach zwischen Dienstag (17. August), 19 Uhr, und Donnerstag, 11.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen auf dem Areal aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

